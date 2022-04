François QUIRAC

Après une trentaine d'années passées dans les domaines de la communication et du marketing au sein d'entreprises régionales, nationales et internationales, il me tenait à cœur de développer un nouveau mode de communication puissant, qualitatif, réactif et accessible au plus grand nombre.



Aujourd'hui ce nouveau concept vient de voir le jour sous le nom de : " La communication par l'image ".



Une prestation clés en main en seulement 72 heures ! Nous écrivons le scénario, réalisons les prises de vues, montons la vidéo, composons la musique et assurons la diffusion du message sur le web. Bien entendu, différents supports (DVD, intégration sur votre site internet, site dédié, Emailing-vidéo...), sont réalisables.



L'objectif est de permettre à tous ceux qui le souhaitent de faire connaître leur savoir-faire, leurs particularités, leur mode organisationnel, leurs messages et plus généralement leur existence.



Notre challenge a consisté à imaginer un nouveau métier, intégrant ainsi des compétences dans différents domaines.



En un mot :

