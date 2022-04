François RAGUIDEAU

Diplômé en sciences économiques et expertise comptable, j'ai commencé ma carrière par 4 années en cabinet d'audit et révision comptable sur Paris.

J'ai poursuivi par 18 années dans une société d'ingénierie bâtiment comme Directeur administratif et financier, puis Secrétaire général de la holding et PDG de la filiale contractant général, l'ensemble représentant plus de 115 personnes.

Depuis 10 ans je suis le Directeur général d'une entreprise industrielle textile qui conçoit, produit et distribue des vêtements de travail. Le groupe composé de 5 sociétés, dont 4 filiales à l'étranger, réalise 60 millions de CA avec 700 personnes.



Mes compétences :

Elaborer et mener des projets structurants

Accompagner le changement et adapter le management

Elaborer mettre en oeuvre stratégie de développeme

Rationalisation et maîtrise des processus

Pilotage changement système d'information

Manager des équipes pluridisciplinaires