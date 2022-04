La société Amplitude Bois a été crée en 2010 pour la vente de maisons ossature bois et de charpentes



Fort de nos expériences nous pouvons vous proposer des bâtiments à basse consommation .



Aprés de nombreuses années passées au service de l’étanchéité du bâtiment et de la maîtrise de l’énergie, Amplitude bois vous propose des test d'étanchéité à l'air(test d'infiltrometrie) ,d'attestation RT 2012 et DPE.

