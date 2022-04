François Régis TROUVÉ

Solide expérience de juriste dentreprise internationale initié « sur le terrain » aux risques juridiques/contractuels (Construction, Bâtiment, Génie civil et Ouvrages dart, Infrastructure, Systèmes de transport ; CAPEX 50M€ à 1+Md€), je mépanouis via une forte responsabilisation au sein déquipes dotées dun tempérament résolument entrepreneurial ;



Stimulé par les projets complexes qui exigent de sintégrer au sein déquipes pluridisciplinaires, je suis séduit par une approche de systématisation des bonnes pratiques contractuelles auprès des équipes opérationnelles (formation/coaching) ;



Rompu aux multiples hypothèses de positionnement au sein de la chaine contractuelle (en particulier constructeur, concepteur-réalisateur, actionnaire de société adhoc en charge de la maîtrise douvrage, maître doeuvre), jai été intimement associé au développement et à la formalisation de la culture de la gestion de contrat rigoureuse car documentée (couramment « contract/claim management ») ;



Garant de la sécurité juridique des intérêts de lentreprise depuis la structuration du projet (montage financier compris), le montage/qualification des offres commerciales, la rédaction/négociation des projets de contrats, puis lexécution des prestations jusquà leur réception et la fin des périodes de garanties, en ce compris les éventuels « accidents » de la vie dun contrat (contentieux, arbitrage, référé, ) ;



Après une expérience maîtresse au sein du Groupe Bouygues Construction, jai rejoint l'ingénierie Systra, progressivement affecté sur des projets internationaux ; depuis Septembre 2019, je suis responsable juridique d'Ateliers de France.





Droit de la construction, droit public des affaires, droit de lurbanisme, sous-traitance, groupement dentreprises, SEP, contentieux, arbitrage, financement de projet, contract management, compliance, Sapin 2, baux commerciaux



Mes compétences :

Construction

Maîtrise d'ouvrage

rédaction juridique

Partenariat public privé

Conseil juridique