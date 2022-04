François REMI

Mes formations et mon parcours professionnel depuis toutes ces années ont toujours été orientés vers la logistique, dans des domaines variés comme le transport et la douane, la gestion de stock et l’optimisation de la production et des processus à travers la gestion de chantiers d’amélioration et de projets.

J’ai particulièrement apprécié à travers les différentes missions que j’ai effectuées dans le domaine aéronautique, le niveau d’exigence indispensable à tous les niveaux de la Supply Chain. J’ai aussi pu retrouver ce niveau d’exigence dans le domaine spatial au niveau de la qualité, du respect des coûts et des délais. Mais aussi dans le respect des processus et de la méthode.

Fort d'une expérience significative additionnelle en transport et logistique, je souhaite maintenant mettre à profit mes connaissances.