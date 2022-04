François REMOUÉ

Economiste de formation, je me suis spécialisé dans l'inreraction entre l'économie, les réseaux et les territoires (DESS Aménagement du territoire et Economie du développement local) aussi bien pour défendre les intérêts privés (entreprises) que publics (administration, cabinet ministériel). Mon parcours professionnel est jalonné de cette diversité d'expériences: Administration locale (préfecture de région), Cabinet ministériel; organisation professionnelle représentant les entreprises (MEDEF). Mon parcours m'a permis d'acquérir les compétences suivantes:

- Relations avec les milieux économiques: entreprises, fédérations professionnelles, groupes d'influence, syndicats de salariés, ONG, administrations.

-Relations avec les milieux politiques: cabinets ministériels, partis politiques, élus locaux, associations d'élus.

-Administration publique: élaboration, conduite et suivi des politiques publiques; négociation, évaluation et suivi des budgets: connaissance du monde politique et administratif national et local.

- Etudes économiques, prospective, stratégie.



Mes compétences :

Défense

Etudes economiques

Lobbying

Prospective

Veille

Vision