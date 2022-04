François-René MIGUERES

Je possède une expérience de 13 ans dans les domaines logistiques et productions et mes expériences au sein des différentes entreprises m’ont permis de développer mes compétences et je suis prêt à vous apporter mes connaissances pour réceptionner et vérifier une commande, gérer un stock, faire des inventaires…



Je suis à l’aise avec l’outil informatique et je sais utiliser Word, Excel, Outlook et des logiciels de gestion de stock (SAP, Access…) et je sais faire un suivi administratif, gérer des conflits et les anomalies sur les commandes. Je peux devenir un lien entre le service logistique et le service administratif.



Je suis autonome, sérieux, responsable et je sais prendre des initiatives et être fort de propositions afin d’améliorer la qualité de mon travail.



J’ai déjà eu des postes à responsabilités et je sais travailler sous contrainte.

Disponible à partir du 4 Mai et disponible tous les lundis pour vous rencontrer et faire une journée d’essai.



Mes compétences :

Analyse et résolution des problèmes de production

Préparer, reconditionner et faire le suivi des com

Réaliser des Inventaires et faire le suivi de l'ét

Gestion des priorités de production

Ranger des produits selon leurs dates de validité

Gestion des équipes de production

Etudier une demande client et proposer un service

Réception et contrôle de la marchandise

Acceuillir les livreurs et verifier le materiel re

Collaboration avec les différents services

Utilisation de logiciel de gestion

Utilisation d’un transpalettes et chariot électriq

Définir des besoins en approvisionnement

Gestion des stocks et des approvisionnements

Utilisation du pack office

Faire des comptes rendus et gerer des dossiers adm

Utilisation du pack office + Logiciel de gestion (

Réaliser des contrôles qualités et quantitatives

Planifier la production en fonction des flux, déla

Gestion de projet

Réaliser un suivi d'activité

Coordonner l'activité d'une équipe

Réceptionner et vérifier la conformité d'une comma