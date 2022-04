François RENOULIN

Acteur de l'immobilier, le Groupe GIBOIRE est un groupe familial avec des valeurs fortes, de respect et de qualité. Valeurs qui me correspondent.

Au sein de la branche promotion, je dirige une équipe de trente personnes avec pour objectif de faire progresser nos méthodes et notre qualité de service. Notre mission va du choix des entreprises au suivi de chantier et à la livraison aux clients. Je suis garant du respect des coûts et des délais, mais aussi de la qualité du produit.