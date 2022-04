François REVILLET

Développeur de site web en PHP5/SQL/HTML5/CSS3.0/Javascript (sites de gestion technique, logiciel interne ainsi que des portails publicitaires) avec le bibliothèques JQuery/YUI sur systèmes Linux/MySQL et OS400/DB2 avec Netbeans comme éditeur. Aussi j'effectue de la maintenance et des évolutions .NET (VB.NET, C#) et j'ai des connaissances en JAVA.



Mes compétences :

CSS3

Javascript

Html5

PHP5

Langage c

Vb.net

Labview

Csharp

SQL

YUI

jQuery