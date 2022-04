François REY

Issu du monde de l'informatique, j'ai contribué comme salarié au développement de bases de données, d'applications de gestion financière, de chaînes documentaires au sein de grandes sociétés : EDF, Union des Banques Suisses, Caisses d'Épargne, Dassault.



Amené à former les utilisateurs de ces systèmes, j'ai identifié l'enjeu de la formation professionnelle des adultes et du fonctionnement des groupes humains dans cette activité. Après une formation, je suis devenu formateur d'adultes en free lance en 2005 et j'ai travaillé pour des organismes de formation, des organismes publics ou des grandes entreprises. J'ai également développé un logiciel de planning des agents au service public qui est installé dans 4 médiathèques à ce jour.



Après avoir collaboré à la mise en place d'un système de gestion de la scolarité à PARIS 8, j'ai assuré la coordination pédagogique d'un département transversal de cette université, recrutant les intervenants et proposant des projets innovants dans le domaine des TICE.



Aujourd'hui, de nouveau en free lance, j'ai l'opportunité de travailler simultanément pour des organismes reconnus de formation professionnelle ou de délégation de formateurs, en université pour des étudiants de second cycle (systèmes d'information/ERP), en mission locale pour du tutorat et bientôt en accompagnement spécifique (bureautique et écriture) pour le secteur social, mais aussi pour des particuliers, spécialement des personnes âgées souhaitant retrouver de l'autonomie sociale avec Internet.



J'aime mon métier...



