Francois RIBEYRON

Suite à l’intégration de D5X Solutions dans le groupe Schneider Electric, je suis en charge de mettre à jour, compléter et migrer les outils marketing (fiches produits, manuels, argumentaires, présentations, plaquettes, etc.).

En charge également de l'animation de la marque sur des salons, présentations commerciales, démonstrations logicielles et matérielles, Relations Presse/Public, coordinateur du design des applications.



Mes compétences :

Médias sociaux

Commerce international

Marketing

Communication

Adobe Photoshop

Gestion de projet

Nouvelles technologies

Adobe InDesign

Microsoft Office