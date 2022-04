Francois RIBIERE

Ma formation et mon parcours professionnel m’ont permis de développer mes compétences techniques (Développeur, Ingénieur d’application), commerciales (Responsable produit, Chef de Projet) et managériales. (Chef de Service).

Cette vue transversale de l’entreprise facilite grandement ma capacité à comprendre et à analyser les différentes évolutions nécessaires à une meilleure appréhension d’un marché.

Mes compétences managériales me permettent aujourd’hui d’appréhender des équipes formées de salariés de tous âges ainsi que de catégories professionnelles différentes.



Mes compétences :

Leadership

Contrat public

Radiocom

Gestion de projets

Management

Risk management

Finance

Recrutement

Programmation informatique

Coaching

Radiofréquences

Offre commerciale