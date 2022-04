MERCI DE NOUS CONTACTER :



- Sur le réseau L I N K E D I N pour une première mise en relation (nous utilisons très peu VIADEO)

- Ou d'envoyer votre CV en décrivant votre recherche, par mail, à info@retailconseil.com



Nos offres d'emplois sont toutes publiés sur le site fashionjobs.com





Chasseur de têtes - missions actuelles:



Secteur mode & luxe : responsable réseau retail, postes en boutique: vente et management etc...



Nos clients : grandes marques internationales PAP/couture, parfumeurs, marques horlogères et joaillières, distribution spécialisée.





François Rico - 01 40 23 07 17



Mes compétences :

Luxe

Mode

Retail