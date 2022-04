François RIPOCHE

Basé à Nantes, je travaille depuis plusieurs années en tant que graphiste indépendant, après avoir collaboré au sein de plusieurs agences de communication et de suivi d’impression.



La communication étant aujourd’hui partout, voire en surabondance, il est indispensable de transmettre des images originales et irréprochables.



Passionné par la création graphique et la typographie, je suis autant attaché au sens et à l’équilibre d’un visuel qu’à la recherche graphique. Mes expériences professionnelles m’ont amené à travailler régulièrement dans les milieux de la culture et de l’entreprise (illustration, logotype, affiche, programme, déclinaison de charte graphique…), pour des supports divers, allant du papier au web.



Références :

Festival La Déferlante, GMEM à Marseille, Festival A tout Vent !, Festival UltraSong, CIC - Ataraxia Immobilier, Région Pays de la Loire, Agence régionale Pays de la Loire (PRI Design’in & Cap Aliment), Communauté de communes du Sud Estuaire, la FAL 44, Ville de Notre Dame de Monts, Ville de Saint Brevin les Pins, Ville de Corsept, Ville de Pornic, Studio Look Food, Pannonica (Nantes), OZ production, Salaud Morisset Production, Cie le Théâtre dans la Forêt, e.Sens…



Web :Array

Contact : contact@francoisripoche.com



Mes compétences :

Photoshop

Illustrator

Indesign

Dreamweaver

After effect

Flash

SPIP

Gmail

Café

Illustration

Graphisme