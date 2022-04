François RISPE

Aujourd'hui Directeur général d'Eurinpro France, Investisseur et développeur en immobilier logistique (Groupe Eurinpro International), j'ai auparavant exercé des responsabilités de Direction commerciale chez STEF, filiale logistique de STEF-TFE. Avant cette expèrience logistique, mon parcours chez l'armateur DELMAS (Groupe CMA-CGM) m'a amené à naviguer entre le Maroc (3 ans), les Etats-Unis (4 ans) et la France (3 ans) dans des fonctions de direction génerale, direction commerciale et direction financière.

Diplômé de Sciences-Po Paris et titulaire d'une maîtrise de Gestion à la Sorbonne, mes centres d'intérêt restent concentrés autour de ma famille, la lecture, l'Histoire, l'Economie, l'alpinisme et le ski de haut niveau.



Mes compétences :

Direction générale

Immobilier

International

Logistique

Polyvalence