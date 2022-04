François ROBERT

Juriste installé en Algérie, ancien du cabinet d'avocats Taj, membre du groupe Deloitte et du groupe de cabinets d'avocats Fragomen, fondateur de la société Leyyn Consulting et Conseil juridique, je travaille à la consolidation de ses services intégrés proposés aux entreprises.



La décision de fonder Leyyn Consulting tient à l'évolution du contexte économique algérien et à la nécessité d'accompagner les entreprises clientes autant par un conseil de qualité et empreint d'une connaissance forte de la pratique, que d'un soutien dans la prise en charge par nos services administratifs.



La même philosophie m'a enclin à développer une ligne d'audit juridique - en partenariat avec des commissaires aux comptes/experts-comptables.



Mes compétences :

Audit

Conseil

Création

Création d'entreprise

Droit

Droit social

fiscalité

Immobilier

Investissement

Mobilité

Mobilité internationale

Sécurité

Sécurité sociale