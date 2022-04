Francois ROBIN

François,

Cadre commercial itinérant/Terrain , formation Génie Mécanique appliquée et fluides, Responsable de centre de profits 10 Personnes aux services de toutes industries (Agro, Chimie, Cosmétique, Pharmacie , Logistique, Environnement ...etc) Résidence 76 mais mobilité Nationale pour déplacements hebdomadaire . Reporting , CRM, Navision .

Clientèle industrielle ( Oem , Dealers , Users) TPE , ETI mais aussi KAM . Appétence pour la technique et le service aux Entreprises en général.

Souhaite intégrer un groupe et/ou TPE pour partager mon expérience avec des perspectives managériales (pourquoi -pas) . Disponible Immédiatement ...Ski , Foot et Bricolage



Mes compétences :

Key account management

Autocad

SAP

SAP ERP

SAP OFFICE

SAP-FI- Reporting