François Roch MENDY

Ingénieur génie chimique/génie des procédés de formation, je possède déjà une bonne expérience dans les calculs de dimensionnement, de bilan matière, bilan thermique et dans l'optimisation et la modification de procédés.

Je suis disponible et opérationnel pour un poste en développement de procédés, projet pilote , études/ingénierie, contrôle qualité, industrialisation, fabrication/production dans les secteurs de la chimie, pharmaceutique, pétrochimie ,oil & gas, nucléaire, environnement...



Mes compétences :

Productique

Simulation numérique

Process

Gestion de la production

Dimensionnement

MATLAB

Programmation

Chemsketch

Contrôle qualité

Amélioration continue

Simulink

Conception

Chimie

Chimie industrielle

Microsoft SQL Server

Shell

Anpen plus

Anpen HYSYS

Ansys chemkin pro