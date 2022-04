François ROCHAIS

Un regard extérieur, un conseil indépendant.



Audit et conseil en positionnement et communication :

- marketing, publicité, institutionnel, construction de marque

- externe (BtoC, BtoB) et interne

- design, édition, web, médias, événement/RP



: : : : : : : : : : : : : : : : . . .Array . . . : : : : : : : : : : : : : : : :



Apti+ • Axa • Bébisol • Bergasol • Bourjois • Bull • Casino • Chocolatier Jean-Paul Hévin • Citibank • Crédit Agricole • Decorationsdemariage.com • Deny All • Editions du Go • Editions Play Bac • EuroBiO • Fiat • Fnac • Gemey • Glamour magazine • Goldkenn Chocolatier • Grande Pharmacie de Lille • Groupe PiLeJe • Hôpital Broussais • Hôpital Européen Georges Pompidou • Hôpital Rothschild • Hôtel Concorde La Fayette • Ibiza Software • Imedeen • Informix (IBM) • ING Direct • Innoxa • iPlanet • Jedeclare.com • Kookaï Parfums • Ljbam.com • L’Oréal • LPEV • Macif • Maison & Jardin • Micom • Ministères • Monuments Historiques • Move Planet • Paris-Star • PhytoPrevent • PiLeJe • Proxitherm • Risc Technology • SFR • Soft Computing • Studio Line • Universal Mobile • Vogue • Vogue Décoration...



+20 ans d'expertise extranationale, nationale, régionale et locale

Grands comptes - Collectivités - PME - TPE - Tous secteurs d'activités



: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :



Mes compétences :

Audit

Communication

Design

Design web

Édition

Image de marque

Marketing

Packaging

Planning

Planning stratégique

Positionnement marketing

Publicité

Stratégie

Stratégie de communication

Web