Francois RODRIGO

Actuellement en deuxième année dans une grande école de commerce à Lille, à SKEMA BUSINESS SCHOOL, je suis à la recherche d'une année de césure à compter du mois de mai 2012.

Je souhaite effectuer un stage dans le domaine des ressources humaines ou dans la gestion de projet.

Je dispose d'une licence en gestion et management, et je suis en ce moment même en master de Strategic Human Resources Management.



J'ai eu l'occasion de beaucoup voyager, et suis très intéressé par les expériences à l'étranger et suis donc aussi très intéressé par les stages à l'international. Je parle bien l'anglais, et je suis bilingue en espagnol. Je reste disponible pour toute information supplémentaire à cette adresse: francois.rodrigoleti@skema.edu . Cordialement



Mes compétences :

dynamique

RIGOUREUX