François ROGER

J'ai 55 ans , conducteur de travaux depuis 1999 detaché par mon entreprise , j'opere sur la region sud ( de bordeaux a Monaco , en passant par clermond ferrand et grenoble )

l'eloignement de mon siege m'a habitue a etre autonome , je suis une personne impliquée dans mon travail , respectueux de mon employeur , tres disponible , trop selon ma compagne !!!mais on ne se refait pas mon age .

certes j'ai 55 ans , mais une bonne hygiene de vie me permets d'avoir une bonne energie que je mets au profit de mon entreprise .