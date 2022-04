François ROLLAND

Titulaire d'un baccalauréat option CAV (Cinéma audio-visuel) et du BTS Communication, effectué à l'AFTEC de Rennes.



Je suis actuellement en voyage à travers l'Angleterre, de l'Irlande, de l'Ecosse et éventuellement de l'Islande afin de poursuivre différents objectifs qui sont un approfondissement des connaissances et une aisance accrue en anglais, des expériences de travail variées et enrichissantes ainsi que la découverte d'autres mode de vie, la rencontre de personnalité diverses et le partage.



Mes compétences :

PAO Indesign et photoshop

Adobe première pro

Communication web

Final cut pro

Création graphique

Création de message publicitaire