Francois ROMILLY

Ayant rejoint l'équipe allemande en charge des investissements internationaux de la société Enercon GmbH depuis 2013, je travaille sur la structuration de financements de parcs éoliens terrestres en France. La modélisation de business plans, la conduite de la due diligence juridique, la préparation de contrats de financement en fonds propres et en dette externe, et la négociation sont mes principaux axes d'intervention.



Mon expérience cumulée de plus de 5 ans dans ce métier m'a permis d'apprendre et de comparer la vision d'un porteur de projet industriel et la méthodologie de travail d'un prêteur de long terme suite à ma mission précédente dans le département des financements de projets de la Société Générale.



Ces différentes collaborations ont été une opportunité pour apprendre le business model et la structuration financière de différents projets d'infrastructures (ex: réseau professionnel de téléphonie mobile, partenariat privé public, concession d'autoroute, parcs éoliens onshore et offshore, réseau de gazoducs, construction et exploitation d'aéroports).



L'ensemble de mon parcours professionnel et d'études supérieures a été très orienté vers le principal objectif de travailler à une échelle européenne, et plus particulièrement avec l'Allemagne.



Mes compétences :

Modélisation financière

Synthèse rédactionnelle

Microsoft PowerPoint