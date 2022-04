Bonjour! Je suis développeur web freelance sur Rennes.



Voici mes domaines compétences:



- Langages informatiques: xHTML, CSS, Javascript, PHP, MySQL, Java et concepts POO (bases).



- Infographie: Photoshop et Illustrator (ou logiciels équivalents libres)



Et pour plus d'informations, références, etc. Mon site : francoisrouault.com



Mes compétences :

Javascript

Programmeur

PHP

HTML

JQuery