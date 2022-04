Francois ROUSSEL

15 ans de négociation commerciale et gestion de projets



Compétences

• Conseiller technique en organisation de manifestations en relation avec le public

• Gestion de projet

• Négociation à haut niveau et suivi des clients grands comptes.

• Élaboration de stratégie commerciale.

• Définition et suivi de plans d’actions.

• Élaboration et gestion de budgets.

• Recrutement, formation, animation et gestion d’une équipe.

• Organiser, coordonner, soutenir, superviser l’activité de collaborateurs.

• Conception et communication d’un circuit de l’information d’un service.

• Actions de coaching.

• Conception d’idées nouvelles pour promouvoir et vendre des produits.

• Élaboration de réponses à appel d’offre et de propositions commerciales.

• Contractualisation des modalités de prestations pour un client.

• Organisation de salon internationaux, conception de stands.

• Capacités d’organisation, d’analyse et de synthèse.



Langues

• Allemand bilingue.

• Anglais courant.



Informatique

• Maîtrise au niveau professionnel des outils informatiques bureautiques :

Office Word, Excel, Access, PowerPoint.

• Installations professionnelles de systèmes de réseaux informatiques et de logiciels,

entretien d’ordinateurs PC et Mac.



Sophrologue Caycedien. Praticien en Shiatsu.

Création, conception et aménagement d'appartements

Assidu de l'actualité culturelle et artistique

Microsoft Access

Microsoft Word

Commercial Management

Project Management

Adobe Photoshop

Axure RP

Cascading Style Sheets

HTML

HTML5

JavaScript

MySQL

