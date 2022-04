François ROUX

Réalisation de Films corporates et Motion Design pour petits et grands comptes.



Un projet ? contactons-nous, rencontrons -nous !

Découvrez notre univers créatif sur le site : http://www.rouxfilms.com

Bande démo : http://www.rouxfilms.com/demo



En quelques mots

Films corporates & institutionnels, spots Pub, films d’animation et web reportages,

tels sont les champs sémantiques sur lesquels j’exerce ma créativité.

Diplômé des Beaux-Arts, je construis des imaginaires toujours différents où le son a la part belle.



Logistique :

En indépendant ou en partenariat avec des équipes professionnelles, tout est envisageable

pour répondre au mieux à vos attentes. A chaque projet, se constitue une équipe spécifique.







Clients :

Uriage, Kéolis,NOKIA, Elior, Bonduelle, DDB Nouveau monde, ESCP Europe, EURO RSCG,

IBM France, LE Mémorial, INA, BPI France, NorthGate France, Espace culturel des Champs-Libres, Ville de Rennes, Open Classroom, École Nationale Supérieure des Mines, Optinvent...

Prix internationaux :

1er prix CANON GOLD AWARD Tokyo

Prix Gold au festival JDAF à Nagoya

Prix spécial du jury au SICAF à Séoul



Mes compétences :

Animation 2D/3D

Respect des engagements

Réactivité et sens de l'organisation

Film institutionnel

Tournage

Réalisation

Reportage

Réalisateur

Prise de vue vidéo

Motion design