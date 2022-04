François ROUZÉ

Rompu aux techniques marketing (20 années dans 4 secteurs differents) et tourné vers l'international (3 expatriations: Belgique, USA, Mexique), je suis passionné par l'innovation, le Design et la culture de chaque pays.



J'attache une grande importance a la stratégie des entreprises, au management et aux relations humaines dans l'entreprise.



J'ai travaillé dans 5 univers différents (le jouet, les produits laitiers, la domotique, les ustensiles de cuisine, le petit électro-ménager) sur le développement de grandes marques (MAJORETTE, CANDIA, TEFAL, KRUPS...) en France et dans de très nombreux pays.



Mes compétences :

Domotique

Développement

Export

Création

Marketing

Industrie

International

Alimentaire

Merchandising

distribution selective