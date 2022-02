Francois RUISZ

Http://www.ruisz.fr



RESUME DE CARRIERE



Pendant plus de 10 ans en cabinet de conseil, j’ai eu de nombreuses missions dans le domaine des Télécom (Systèmes informatiques de gestion des clients, de facturation, fidélisation…).



Puis, j’ai orienté ma carrière vers les DSI « internes ». J’ai ainsi eu la charge des systèmes informatiques de gestion des rédactions de TF1 et de LCI. J’ai voulu étendre mes compétences à l’ensemble des études informatiques d’une société et j’ai pris la direction de pôle Etudes et Développements de DSI internes comme celles de la société de logiciel Sage. Tout récemment, j'ai eu la charge du pôle de développement des solutions Europe pour la société Essilor International.



J'ai tout particulièrement pris part au virage du cloud computing, technologie qui change nos métiers en profondeur. Ainsi, j’ai intégré dans le SI de mes clients des logiciels « Cloud » (comme Salesforce, force.com, Azure…) en prenant en compte la stratégie « Cloud », la communication avec le reste du SI et la sécurité.





ENTREPRENARIAT



En 2010, mon épouse s'est installée comme opticienne. Tous les 2, nous avons donc

- Monter un business plan pour le présenter aux banques et obtenir les prêts nécessaires

- Mise en place les processus internes pour organiser le magasin

- Monter les partenariats avec les fournisseurs

- Signer les contrats avec les OCAMS (pour le 1/3 payants)

- ...



Cette expérience, complètement en dehors de mes compétences et activités habituelles, m'a permis de m'ouvrir au monde entrepreneurial, aux difficultés administratives auxquelles tout entrepreneur est forcément confronté...



Mes compétences :

Direction de projets

Management

CRM

MOE

Billing

Salesforce

Arbor