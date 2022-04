Francois SAINT-HUBERT

Actuellement basé sur Mérignac, je réalise depuis dix ans des prestations aux forfaits sur l’ensemble du cycle en V pour des applications logicielles dans les domaines aéronautique, militaire, médical ou encore de production d’énergie. Ce travail demande des montées en compétence régulières et exige de trouver rapidement des solutions industrielles fiables. Tout cela correspond à mes attentes et à mon tempérament. Cela ne me permet cependant pas de suivre sur un même projet la conception, le déploiement ou encore le maintien en conditions opérationnelles comme j’ai pu le faire dans mon début de carrière. Vous l’avez compris, je souhaite retrouver une continuité dans le domaine d’application de mes activités et pour cela intégrer une société ayant un cœur de métier pour m’y investir pleinement.



Mes compétences :

Audit technique

Spécification système, application métier

Spécification système, architectures distribuées

Test TU, TI, TV

Mise en service

Développement logiciel embarqué

Développement logiciel informatique industrielle

Reverse engineering

Suivi sous-traitance

Spécification logiciel