François SAINT-REQUIER

Ayant suivi une formation d'ingénieur, avec spécialité informatique, à l'école 3IL de Limoges, j'ai eu l'opportunité de démarrer ma vie professionnelle en occupant de suite un poste de Chef de Projet Métier puis Infrastructure au sein de la DSI de Bouygues Télécoms.



Après quatre ans d'infogérance, j'ai souhaité élargir mes horizons en découvrant le domaine bancaire. J'ai ainsi exercé une mission de Transition Manager, suivie d'une mission de Project Manager, pour BNP PARIBAS.



Ces principales expériences m'ont permis d'appliquer et d'enrichir mes compétences en gestion et coordination de projets. J'ai également eu l'occasion de me certifier sur ITIL V3 et PMI / PMP.



Mes compétences :

Gestion de projets

Gestion de projet informatique

ITILV3

PMI / PMP

Gestion de budgets

Coordination de projet

Reporting

Planification

Gestion de crise

Respect des engagements de service

Mise en place de Processus

Gestion des changements

Animation de réunions

Organisation

Gestion de projet

Management