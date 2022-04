Francois SAINTEMARIE

Depuis janvier 2000, j'ai acquis un savoir-faire dans les domaines du son et de la scenographie, en france et à l'etranger. Mes secteurs d'activité sont l'audiovisuel et le spectacle vivant.

J'accompagne vos projet de la creation à la mis en oeuvre.



•Ingénieur du son, regisseur son (studio/ Audiovisuel/ spectacle vivant)



• Régisseur plateau (cirque/theatre/theatre de rue)

Système de vol ( humain & éléments de décor)

Travaux sur corde, travaux très grande hauteur



• Régisseur de site (festival)



• Assembleur Hackintosh (os X on PC), Modding, Integration.



Mes compétences :

Protools Operator (certified Avid.com)

Cordiste travaux grande hauteur ( Die )