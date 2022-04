François SALAÜN

EXPÉRIENCE :

Hier : Direction artistique pluridisciplinaire : brand & packaging (LINTAS PARIS-Groupe Unilever), pub (FORT ROUSSEL & Ass, agence indépendante), marketing opérationnel (EDI CONSEIL, agence indépendante devenue membre du groupe KLP international + IPC Group + CERCA-Euro RSCG), événementiel, illustrations...

Free-lance pour des agences de com. et des annonceurs

Formateur pour des étudiants en BTS de Communication.



Aujourd'hui : Dessinateur, illustrateur remarqué autant en arts plastiques qu'en arts numériques. Avec bon sens j'illustre pour l'entreprise la qualité de ses rapports humains avec ses clients, et ceux qu'elle entretient avec ses collaborateurs.



COMPÉTENCES :

Création de mascottes pour renforcer l'image de marque de l'entreprise ou estampiller une campagne événementielle.

Egalement, réalisation de caricatures pour personnaliser un événement (interne pour l'entreprise : départ d'un employé, anniversaire d'un client, présentations d'activité...)



> Analyse et synthèse du sujet à traiter.

> Recherches créatives orientées selon 1 à 3 axes définis lors du brief.

> Présentation (croquis) et valorisation du projet (modifications sur l'orientation sélectionnée).

> Production après accord (dessin, mise en couleurs et fourniture de fichiers numériques).



FORMATION :

Arts graphiques - ESAG-Met de Penninghen

Diplôme de Graphiste Concepteur 76'



Mes compétences :

Humour

Dessinateur

Illustrateur