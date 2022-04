François Salgé est une personnalité bien connue du monde de l’information géographique. Il a commencé sa carrière dans le domaine de la télédétection au sein du programme SPOT. Puis, à l'Institut Géographique National (IGN), il a dirigé l'élaboration de bases de données géographiques de référence et a contribué à la mutation de l'IGN d’un rôle de producteur de la carte de référence à celui de fournisseur d'informations géographiques numériques. Il a été directeur du GIE MEGRIN et Président du Comité technique pour l’information géographique du Comité européen de normalisation, le CEN. Il a été secrétaire général du CNIG, Conseil national de l'information géographique. M. Salgé a ensuite été un acteur clé de l'initiative INSPIRE et d'autres initiatives connexes de la commission. Il est à présent conseiller du Directeur général de l’aménagement du logement et de la nature au Ministère chargé du Développement Durable et au ministère chargé de l'égalité des territoires. Il est un membre actif de l'AFIGEO, animateur du groupe technique d'INSPIRE sur l'utilisation des sols et vice-président d’EUROGI. M. Salgé a été l'auteur de nombreux articles et a contribué à plusieurs livres. Il a également été impliqué dans des programmes de recherche tant au niveau français qu’européen ainsi que dans des associations internationales.