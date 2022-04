François SAMSON

Expertise Marketing BtoC et BtoB en Institut d'Etudes puis en Entreprise : industrie, BTP et services RH.



Actuellement responsable du Pôle Etudes Marketing et Veille (BtoC et BtoB) dans le secteur des Ressources Humaines : recrutement / gestion de carrière / sécurisation du parcours professionnel des cadres et des jeunes issus de l'Enseignement Supérieur.



Encadrement d'une équipe de 8 personnes.



Co-auteur de deux guides pratiques édités par Eyrolles : "Le guide du Super Candidat" et "Le guide du Super Recruteur"



Je suis sur Viadeo pour développer mon réseau, et non pas pour chercher de nouveaux fournisseurs...



Mes compétences :

Études marketing

Management

Marketing

Ressources Humaines

B to B

Industrie

Communication

RH

BTP

Graphisme

Illustration

B to C