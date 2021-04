François SANCHO

12 ans passés chez IBM de 1989 à 2001.

- 1 an consultant en schémas directeurs

- 4 ans ingénieur commercial grands comptes

- 5 ans responsable de la Business Unit Postal Logistics au niveau mondial

- 2 ans détaché pour lancer la dotcom ShipVision



6 ans passés chez Bull de 2001 à 2007. Successivement :

- à la tête de la Business Unit Services à Bull Industrial and Logstics Services

- Directeur de l'Ingénierie et de l'Intégration de systèmes au sein de Bull Services et Solutions



3 ans chez Logica en tant que Directeur Général Intégration de Systèmes sur le Secteur Public et le Transport puis sur les practices ERP, CRM et Secteur. DG opérationnel en charge du domaine transverse RH sur Intégration Paris en 2010 et 2011.



Actuellement, Directeur de la Business Unit Ile de France chez Business & Decision (BI, EIM, CRM).



Mes compétences :

Centres de profit

Informatiques

Intégration

Intégration de systèmes

Logistique

Management

Ressources humaines

Secteur public