Traducteur, réviseur et relecteur indépendant depuis mai 2012, François Sans est spécialisé dans les domaines du marketing, du tourisme, de la médecine, des relations internationales et des technologies de l’information. Il travaille de l’anglais et de l’espagnol vers le français, sa langue maternelle.



Diplômé avec distinction en 2009 de l’Institut supérieur de traducteurs et interprètes de Bruxelles, François est également titulaire d’une triple Maîtrise en Langues étrangères appliquées option Métiers de la traduction, décernée conjointement par Aix-Marseille Université (AMU), Liverpool John Moores University (LJMU, R-U) et la faculté de traduction de Universidad de Granada (UGR, Espagne).



Avant de lancer sa micro-entreprise de traduction, François a travaillé dans le domaine du français langue étrangère (FLE) pendant deux ans, comme directeur adjoint de l’Alliance française d’Al-Khobar, en Arabie saoudite, ajoutant ainsi l’enseignement du français et la gestion d’un centre linguistique à ses compétences. En parallèle, il a également travaillé comme traducteur bénévole, de 2008 à 2012, pour différentes organisations internationales sans but lucratif.



François Sans souhaite désormais mettre ses huit années d’expérience professionnelle au service des entreprise en proposant des solutions linguistiques complètes allant de la traduction de documents à la formation en langues étrangères du personnel.



Mes compétences :

Relations internationales

Tourisme

Traducteur

Traduction médicale

Traduction scientifique

Traduction technique

Traduction espagnol français

Traduction anglais français

Français Langue Etrangère