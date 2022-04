François SANSEAU

Responsable projets / conseillé pédagogique / formateur depuis 16 ans



Formateur & consultant MS Project

Formateur PowerPivot / Office 2013-2016

CERTIFICATION MICROSOFT

OFFICE SPECIALIST

Certification EXCEL 2010

Certification WORD 2010

Certification POWERPOINT 2010

Certification OUTLOOK 2010



COMPETENCES COMPLEMENTAIRES

Gestion de besoins clients, audits et constitution de groupes

Accompagnement du changement sur des projets de migration

Création de plan de cours et kit pédagogique spécifiques

Création de modules E-Learning avec Captivate (titulaire d'une licence Adobe)

Logiciel de Mind Mapping (MindJet, Mind Manager, X Mind…) Excel Power Pivot (business intelligence) Profil utilisateurs

Qlikview (business intelligence)

Profil utilisateurs

En cours d'acquisition SHAREPOINT

PEDAGOGIQUE

Selon vos règles

Mon approche :

Pédagogie participative

Animation en micro-Bureautique sous forme de travaux personnels et en binôme et analyses de création de reporting par rapport à un cahier des charges et une source de données.

Ces exercices sont basés sur des exemples professionnels









Mes compétences :

Formation

Gestion de projet

Conception pédagogique

Formations ouvertes et à distance