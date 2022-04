François SAPIS

Cadre expérimenté, à dominante manageriale, commerciale et trade-marketing (Xerox, Moët Hennessy Diageo, Grands Chais de France, Lanson BCC). Expertise professionnelle consolidée à des postes de Directeur Régional, Responsable Trade-Marketing et de Directeur Marque sur les secteurs Vins & Spiritueux et du Luxe.



.Double expertise produits agro-alimentaires (champagnes, vins & spiritueux) et marques premium.



.Double expérience circuits GMS/CHD, BtoB et distribution sélective.



.Savoir faire particulier dans la constitution et le management de réseaux de distribution et d'équipes commerciales (salariés, vrp et agents commerciaux).



Directeur National des Ventes on trade pour le numéro 2 des Maisons de champagne.



La passion des affaires, le sens du contact et la volonté de management sans oublier d'être réceptif à de nouveaux challenges professionnels.



Mes compétences :

Luxe

Management

Gestion de projet

Management des ventes

Coaching d'équipe

Conduite du changement