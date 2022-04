François SAUVAGE

Forts de notre expérience dans la direction d’aventures Humaines depuis plus de vingt ans, à la tête d’entreprises commerciales, nos compétences et expériences vont vous permettre d’envisager la gestion de vos affaires plus sereinement. De vous dégager du temps pour développer votre business, ou pour votre famille, et simplement prendre du temps pour Vous.

Notre expérience en restauration rapide issue de la direction d’un marché de restaurants Mc Donald’s en zone touristique nous permet de proposer notre expertise et savoir-faire dans ce domaine :

*La gestion de vos affaires courantes.

*La préparation, la mise en œuvre et le suivi de vos projets d’investissements.

*Le marketing.

*Les ressources humaines (recrutement, formation, la sécurité au travail, procédures diverses…).

*Les relations avec l’administration et les pouvoirs publiques.

*La réalisation de votre veille concurrentielle.

*Coaching du dirigeant (gestion du temps, gestion des conflits, management).

*Déterminer ou valider la démarche HACCP de l’entreprise.

*Aider vos leaders à gérer les équipes en situation de stress, et de forte activité.

*Évaluer la prestation commerciale de votre entreprise afin de déterminer votre plan d’action d’amélioration continue, en fonction de vos attentes.

*Former vos équipes aux basiques(la sécurité, la sécurité alimentaire, le travail en équipe, le service clients).

*Vous aider à mieux préparer les pics d’activité et performer lors de ceux-ci.

Pour finir nous pouvons également vous aider à améliorer vos ratios de performance économique grâce à une connaissance des leviers qui influent sur votre compte de résultats. Analyser l’impact de vos décisions sur la performance commerciale et financière, mais aussi sur le climat social et l’image de votre entreprise.

Après avoir échangé sur votre vision de l’entreprise, et avoir déterminer vos besoins en fonction de la situation de celle-ci, nous vous proposerons une prestation adaptée à vos objectifs.



Mes compétences :

Management

Marketing

Ressources humaines

Référent SSQVT

Référent hygiène

Conseiller

Stratégie d’entreprise

Communication

Restauration rapide

Intégration et relationnel

Informatique