Baccalauréat en communications (Université du Québec à Montréal)

Maîtrise en communications (Université du Québec à Montréal)

Scolarité de doctorat anthropologie (Université de Montréal)

François Sauvé travaille dans des agences de publicité depuis 25 ans. Il a travaillé chez Natcom puis chez Cossette où il lancera la pizza de McDonald’s, fera les publicité de Chevrolet, Cadillac, Culinar, Air Canada, EnRoute, avant de quitter pour fonder TAXI avec Paul Lavoie.

Il devient propriétaire de TAM-TAM qu’il joint au réseau international TBWA. Il devient directeur de la création pour Nissan, Avid Technologies et pour Apple computer, en plus de travailler sur les comptes du fonds de solidarité. Chez LG2, François crée la fameuse campagne « Ceci n’est pas un banque » pour Desjardins.

En 2003, François fonde RED l’agence. Guy Lévesque, directeur artistique et Marie Grégoire se joigne à lui rapidement. RED au début a été utilisée par des agences de publicité qui répondaient à des appels d’offres pour de grand client et qui avaient besoin d’une campagne qui se démarque de toutes les autres.