François SAVARY

Bonjour,

je suis actuellement en première année de CFA à l’Ifpass pour par la suite intégrer l'ENASS où je souhaite intégrer le cursus de Master. Je suis à la recherche d'un contrat d'apprentissage en alternance dans l'Ile-de-France puisque je réside dans le Val de Marne. Je suis, par ailleurs, extrêmement motivé à travailler dans une entreprise d'assurance autre que celle détenue par mon père et son associé à Ivry-Sur-Seine qui ne représente pas au mieux le métier d'assureur. Je souhaiterais donc, si vous êtes intéressé, prendre dès que possible rendez-vous pour en discuter et je peux faire une période d'essai. Je vous est ci-dessous joint mon CV.

Cordialement.





Mes compétences :

Assurance