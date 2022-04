Peintre autodidacte (technique : huiles sur toile, glacis).

Découvre la peinture en 1986 à la suite d'une certitude absolue qu'elle est son vrai moyen d'expression.

Expose pour la première fois en 1987 au salon des Artistes Français, au grand palais à Paris.

Les premières années de création sont marquées par une période de symbolisme visionnaire (dessins et huiles).

Participe depuis 1987 à des expositions de groupe en France (Paris, Bordeaux, Toulouse, Rouen, Nantes, Sedan, St-Avold, St-Léonard, Lamballe, ...).

1994, naissance de la période visionnaire cosmique (seconde phase d'éveil).

Des reproductions d'huiles depuis cette période sont publiées dans différentes revues, couvertures d'ouvrages, cartes postales et posters.

Exposition permanente de 1999 à 2012 au musée de l'imaginaire du château de Ferrières (77) France.

Expose sur internet depuis le 1er janvier 2002.

________________________



"...La peinture est pareille à un miroir magique dans lequel apparaissent des manifestations de l'infini.

Moins la personnalité laisse ses traces sur le miroir, plus l'infini se révèle, plus la vision est nette, plus elle est pure...



...L'art se définit de lui-même dès l'instant où le regard se porte sur lui. Nul besoin d'inventer un style pour satisfaire le discours de la raison.

Ma peinture est une symphonie céleste que l'on peut voir. Elle est une musique qui s'offre à vos yeux..

François SCHLESSER"



Site perso de l'artiste : http://www.francoisschlesser.com

Voir aussi l'article sur le site : http://www.francoisschlesser.com/Le-bonheur-de-creer