Actuellement à la recherche d'un stage de fin d'études de 6 mois, j'étudie la mécatronique au sein du département Génie Mécanique et Conception de l'UTBM.

Je suis ouvert d'esprit, investit dans mes projets et j'apprends vite.



Mes compétences :

Labview

Catia v5

Visual Basic

C#

Ansys

MATLAB

Mécatronique

Microsoft Office

Cadence OrCAD

Conception de produit

Optimisation