François SCHWALL

Je suis retraité depuis octobre 2011(ex-BNP Paribas CIB), avec pour dernier poste occupé la responsabilité pour l'Amérique du Nord et Latine (basé à NY) des "Affaires Spéciales" c'est à d'une équipe de spécialistes work-out prenant en charge les dossiers difficiles des différents métiers de la banque de financement et d'investissement pour conseil interne, renégociation, restructuration, contentieux...nous avons été en première ligne dans la crise des doc co et autres financement à effets de levier, du sub-prime et des effets collatéraux de la faillite Lehmann Brothers.

J'ai eu bien d'autres responsabilités pendant près de 40 ans de carrière dans le groups BNPP à travers le monde, y compris dans le conseil bancaire.

Je suis maintenant membre de ECTI, association d'experts senior ce qui me donne l'occasion de me rendre utilecar je souhaite continuer d'être actif: Ainsi j'ai récemment exécuté une mission comme professeur invité par l'Université Normale de Shanghaï (étudiants en licence banque - Finance)et j'interviens occasionellement auprès de jeunes entreprises et facultés proches de ma résidence ex. SienceU à Lyon.