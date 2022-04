Francois SEBESI

2006 Gérant des stés F.SYSTEM Chantier naval dont le coeur de métier est la mise en oeuvre des matériaux composites, la réparation et la construction navale.

et ATELIERS DE SAINT FRANCOIS Centre d'usinage numérique, dont le coeur de métier est l'usinage numérique des materiaux tendres, tels que, bois, dérivés du bois, matieres plastiques et aluminium.



La Sté F.SYSTEM ets engagée depuis plusieurs années dans une démarche de création et developpement d'une gamme de CATAMARANS.

La Sté ATELIERS DE SAINT FRANCOIS est l'outil de production necessaire à l'acomplissement de cette démarche.



Nous travaillons en partenariat avec la Sté LNM, Bureau d'études spécialisé dans l'architecture navale, le dimensionnement des structures en matériaux composites.



