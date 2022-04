J'ai l'expériences de plusieurs métiers que je mets à dispositions de différents employeurs et qui peuvent apporter beaucoup à une équipe,faire progresser en efficacité,rapidité.Mes domaines sont:le stock et son entrepôt,la manutention,l'hygiène et la propreté,les gestes de premier secours et en plus un bon relationnelle.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Office