François SEDE

J'ai eu le gout de l'informatique très jeune et j'ai tout de suite su que je voulais me spécialiser dans ce domaine. Je me suis donc lancé dans un BAC S avec spé Math, SI et anglais européenne, puis je suis rentré à SUPINFO. J'ai passé mes deux premières années de prépa à savoir dans quel matière j'allais me spécialiser et ce fut le langage JAVA qui me lança dans le développement. SUPINFO offre l'opportunité à leur meilleur élève de pouvoir enseigner. Suite à des concours , en 2008, je suis devenu étudiant/enseignant à SUPINFO.



A la fin de mes études, en 2012, j'ai décidé avec des amis de monter une société de gestion d'évènement en ligne.



Mes compétences :

Développement informatique

Symfony

PHP

Informatique

Java

HTML

Java EE

Gestion de projet

Internet

Management

CSS