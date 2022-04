Francois SERRANO

En tant que Proviseur de lycée, en France et à l'étranger, j'ai été amené à assumer des responsabilités importantes, qui allaient parfois au delà des traditionnelles fonctions de chef d'établissement.

J'ai conçu, mis en place et réalisé des projets innovants, qui aujourd'hui encore fonctionnent et prospèrent, après que j'aie pris le recul inévitable lorsque vint la fin de carrière.

Aujourd'hui, je ne prétends à rien d'autre que de proposer mon expérience et mes compétences à ceux qui auraient la bonne idée d'en profiter, pour apporter un surplus d'efficacité à leurs établissements ou à leurs entreprises.

Je tiens à préciser que ma motivation n'est pas d'ordre pécuniaire, même si elle n'est pas totalement désintéressée.

Ce qui me pousse, comme depuis toujours, c'est le besoin d'agir, d'imaginer, de trouver des solutions, de rencontrer et d'aller vers les autres....en un mot, vivre !





Mes compétences :

Création et Gestion de projet

Direction générale