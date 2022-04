Francois SIEBERT

Formation architecte après plus de 20ans dans le commerce des matériaux j'ai crée ma société... ADD, importation de parquets et lames de terrasse, nombreuses essences exotiques,parquet massif en ébène de macassar,sonokeling,snake wood

coracao de negro, wengé,, gamme de chêne extra large, massif et trois plis,chêne type vieux parquet, peint... gamme déco, parquet de bambou marque BAMBOUTECH je travaille avec les architectes, les décorateurs et les designers.

Nous ne commercialisons que des bois de classe A et la qualité passe pour moi avant tout.

quelques références... Conservatoire de musique de Lyon(point de Hongrie)hôtel mandarin oriental paris, hôtel prince de galles paris,appartements de luxe en ébène massif , galerie d'art en ébène massif,restaurants Lyon ,Angers, La Rochelle,bureaux "imagine" decking ipé ile de la jatte paris, haras de Strasbourg (en cours)promotion immobilière...

mon parcours...

ardoisières d'Angers, inspecteur commercial

Syporex Hebel directeur commercial sud ouest

zolpan prescription nationale

fosroc cia directeur commercial France



centre d'intérêts , décoration,design, architecture, arts

recherche d'essences de bois rares,je travaille également l'acacia



Mes compétences :

BOIS

Négociation