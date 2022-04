François SIEGWALD

Après un an de formation en BTS spécialité développement, j'ai décidé de me tourner vers le réseau. C'est à ce moment que j'ai rejoins le CESI Entreprise de Rouen sur une formation BAC +2 en alternance. Une formation écourtée à trois mois du terme pour des raisons financières. Par la suite, j'ai donc décidé de rejoindre l'eXia.CESI de Toulouse pour pouvoir me consacrer à l'apprentissage des métiers liés à ma passion, l'informatique.



Aujourd'hui bientôt diplômé d'un titre RNCP Niv. III (BAC +2) en tant qu'Analyse Programmeur, je souhaite prolonger mes études pour perfectionner mes connaissances dans les domaines du réseau et de la sécurité au sein du cycle supérieur d'ingénieur de l'eXia.CESI.



Mes compétences :

JavaScript

Microsoft SQL Server

VMware ESX

C

MySQL

JQuery

Routeur Cisco

HTML 5

CSS 3

Microsoft Exchange

UML

Microsoft Access

Routage IP

Java

Microsoft Windows Server

PHP 5

Windev

Windows PowerShell

Citrix Xen Server

Merise

GNU/Linux

Visual Basic for Applications

SQL

Hyper-V

Virtualisation

Algorithmie

Maintenance informatique